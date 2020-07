Calhanoglu: “Amo il Milan, ma sul rinnovo devo ancora decidere”

MILANO – Il fantasista rossonero Hakan Calhanoglu, grande protagonista di questa ripresa del campionato con la maglia del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Goal.com: “Contro la Juve abbiamo ottenuto una grande vittoria, contro un avversario fortissimo. Nonostante il 2-0 non ci siamo arresi e dopo il rigore che Zlatan ha segnato la fiducia è tornata. È una sensazione incredibile, siamo così felici e ora l’atmosfera è incredibile. Tutti speriamo possa continuare”.

SUL SUO FUTURO – “Il Milan è grande e rimane tale. e’ un club incredibile. Sono venuto a Milano tre anni fa con tutto il cuore e voglio giocare in Champions League con questa maglia. È lì che deve essere il Milan. Penso sia il momento in cui devo decidere bene, perché la prossima stagione stando all’attuale contratto è l’ultima. Ora ho 7 partite davanti a me. Ho iniziato bene dopo il Coronavirus e voglio continuare così, poi vedremo cosa succederà in futuro. Devo decidere con il mio agente se rinnovare. Amo il Milan ed è fantastico per me indossare il numero 10 perché lo hanno avuto grandissimi campioni”.