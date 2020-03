Caldara: “Mettere il Coronavirus in fuorigioco si può, stiamo a casa”

MILANO – Mattia Caldara, ex difensore rossonero attualmente in forza all’Atalanta, ha invitato tutti a stare a casa attraverso un video-messaggio pubblicato dai profili social del club bergamasco: “Dare un calcio al Coronavirus e metterlo in fuorigioco si può. Come? Stando a casa, mantenendo la distanza di almeno un metro e uscire solo se strettamente necessario. Per vincere dobbiamo essere tutti una grande squadra e nelle grandi squadre ognuno svolge il proprio ruolo, con grande senso di responsabilità. Mi raccomando, stiamo tutti a casa”.

