Calcio femminile, il campionato non ricomincia

MILANO – Il Consiglio Federale andato in scena oggi ha emesso verdetti molto importanti. L’ipotesi del blocco delle retrocessioni è stata bocciata, mentre in caso di nuova sospensione del campionato sono stati approvati gli spareggi entro una certa data (verosimilmente il 10 luglio), oltre la quale si utilizzerà l’algoritmo. Tuttavia, non si è discusso solo di calcio maschile, ma anche della Serie A femminile. Durante il Consiglio si è deciso di non riprendere il campionato, che viene dunque definitivamente annullato. Nelle prossime ore verrà definita la classifica.

