Calcagno (AIC): “Sì a 2 settimane di ritiro, ma il problema è la quarantena”

MILANO- Contattato dai microfoni di Radio Punto Nuovo, il vice presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, si è espresso sul protocollo che dovrebbe essere applicato per far ripartire il calcio: “I calciatori sono disposti ad andare in ritiro, per quelle due settimane che erano state concordate prima della ripresa. Il problema resta la questione della quarantena di tutta la squadra nel caso in cui uno risultasse positivo: è impensabile che tra oltre 500 calciatori in Serie A non esca un positivo nei prossimi mesi…”.

