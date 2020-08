Calabria-Conti: uno è di troppo nel Milan

MILANO – Serge Aurier potrebbe essere il prossimo rinforzo del Milan sulla fascia destra. La trattativa con il Tottenham prosegue per trovare un punto di intesa tra le parti: gli Spurs, per il proprio giocatore, chiedono 20 milioni mentre i rossoneri vorrebbero spendere molto meno. Qualora la trattativa dovesse dare esito positivo la fascia destra sarebbe sovrappopolata avendo in rosa già Calabria e Conti. Per questo motivo uno dei due potrebbe partire. Al momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, a lasciare il Milan e Milanello dovrebbe essere il numero 2 rossonero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live