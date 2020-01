Cagni: “Quarto posto per il Milan? Serve un centrale di qualità”

MILANO – Ai microfoni di “TMW Radio” è intervenuto Gigi Cagni dove ha parlato di Milan e di Ibrahimovic. Ecco le parole: “E’ stato l’acquisto determinante. E’ importante un giocatore di personalità in una squadra. Negli ultimi anni di carriera a San Benedetto del Tronto passai a libero. Sono arrivato a 37 anni e gli allenatori dicevano di non vendermi. Poi da allenatore ho capito: io mettevo a posto le cose nello spogliatoio. Non ci sono più calciatori così. Quarto posto? Deve crescere partita dopo partita. Continuo che serve un centrale di qualità e personalità accanto a Romagnoli. Poi piano piano troverà la sua quadratura“.