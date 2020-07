Cagni: “Pioli? Il Milan, sbagliando, si è esposto. Rangnick? Se fa tutte queste cose, fallisce”

MILANO – Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Lugi Cagni, il quale ha commentato il sempre più sicuro addio di Stefano Pioli al Milan, una volta concluso il campionato. Ecco le sue parole: “Ormai non possono tornare indietro, hanno già deciso esponendosi anche pubblicamente e hanno sbagliato. Sta andando bene perché è un professionista capace, i giocatori lo stimano e lo rispettano. Ha toccato le corde giuste e ha risolto una situazione difficilissima. Rangnick? Se fa tutte queste cose, ossia tecnico, manager e uomo mercato, fallisce. Se ti impegni anche a fare contratti e a scegliere giocatori, fisicamente non ce la puoi fare in Italia“. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa una clamorosa bomba per il mercato rossonero. Sorpresa totale per il nuovo attaccante: spunta un nome mai uscito prima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA