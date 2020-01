MILANO – Ai microfoni di “TMW Radio” è intervenuto Luigi Cagni dove ha parlato dell’attaccane del Milan Piatek, che è tornato al gol durante la partita di Coppa Italia contro la SPAL. Ecco le sue parole: “A me è sempre piaciuto, ma se non gli crossi mai…anche lui alla fine soffre. Lo farei giocare in coppia con Ibrahimovic. Avrebbe tutto da imparare. Hanno speso 35 milioni, poi starà alla società decidere se venderlo“.