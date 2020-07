Cagliari, Faragò: “Con Juve e Milan sarà durissima, ma ci faremo trovare pronti”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Cagliari, il difensore rossoblu Paolo Faragò ha parlato delle ultime due sfide che dovrà affrontare la squadra sarda: “Dispiace per la sconfitta con l’Udinese, ma dobbiamo ripartire dalla prova del secondo tempo, nel quale siamo stati più propositivi, rischiando qualcosa in più ma proponendo sicuramente un calcio migliore. Le ultime due partite saranno durissime, ma ciò che conta è sempre l’atteggiamento, a prescindere dall’avversario: questa dovrà essere la regola per farci trovare pronti contro Juventus e Milan”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live