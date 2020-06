Cafu: “La Roma mi ha lanciato nel grande calcio, ma il Milan mi ha consacrato”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘Record’, Marcos Cafu, ex terzino brasiliano rossonero, ha parlato della sua lunga esperienza in Italia, prima alla Roma e poi al Milan: “La Roma mi ha portato sulla scena internazionale, mi ha lanciato nel grande calcio, mentre il Milan mi ha consacrato. Spero che il club giallorosso riesca ad essere di nuovo brillante come ai miei tempi, quando incantava e portava il pubblico allo stadio per ammirare il bel calcio. Mi auguro che con Fonseca possa tornare ad essere una squadra competitiva. Ovviamente spero lo stesso per il Milan, che purtroppo ha fatto molta fatica negli ultimi anni”.

