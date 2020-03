Burioni: “Campionato? Non si possono fare previsioni su quando riprenderà”

MILANO – Il noto virologo Roberto Burioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla possibilità che l’attuale campionato riprenda: “Spero proprio che il 2020-21 sia una stagione bella dall’inizio, ma non escludo che in qualche modo si completi anche questa: non possiamo fare previsioni, sappiamo troppo poco di questo virus. Ogni decisione passa solo dagli sviluppi della pandemia nel mondo. Mi concentro su quella, non sul calcio giocato che può attendere. Il momento è troppo serio, il nemico è comune e forte”.

