Bundesliga – Gol per André Silva e Piatek: i risultati

MILANO – André Silva e Kris Piatek, ex centravanti rossoneri oggi in forza rispettivamente all’Eintracht Francoforte e all’Herta Berlino, sono andati entrambi in rete, contribuendo alle vittorie delle loro squadre. Di seguito, i risultati maturati oggi nelle partite della Bundesliga, in attesa di Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf (calcio d’inizio alle 18.30).

Hertha Berlino-Augsburg 2-0 – 23′ Dilrosun, 93′ Piatek.

Mainz-Hoffenheim 0-1 – 43′ Bebou.

Schalke 04-Werder Brema 0-1 – 32′ Bittencourt.

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 0-1 – 27′ André Silva (E), Mbabu (W), Kamada (E).

