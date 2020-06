Bucchioni su Gattuso: “Se fosse rimasto al Milan…”

MILANO – Intervenuto su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan in vista del finale di campionato, in cui la squadra rossonera dovrà provare a centrare un posto in Europa League: “Mancano dodici giornate al termine della stagione e può ancora succedere di tutto. Con Ibrahimovic la squadra aveva fatto progressi dal punto di vista mentale, ma i risultati non ci sono”.

SU GATTUSO – “Un mito come persona, un grande uomo prima ancora che allenatore. Ragazzo umile e di carattere. Quello che ha vinto da calciatore se l’è sempre meritato con il sudore e il lavoro. Secondo me, se fosse rimasto sulla panchina del Milan, sarebbe riuscito a vincere qualcosa”.

