MILANO – Ai microfoni di “Radio Sportiva” è intervenuto Enzo Bucchioni, il quale ha parlato del percorso di Elliott al Milan. Ecco le sue parole: “Non sarebbe meglio vendere? Per me sì, ma se Elliott pensa di speculare diventa tutto molto complicato. Il Milan è in un percorso assolutamente negativo, impensabile venderlo a cifre molto alte“.