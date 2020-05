Bucchioni: “Friedkin voleva il Milan, ma è scappato davanti alla richiesta di Elliott”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha smentito le voci sulla presunta trattativa fra Elliott e Arnault per la cessione del Milan: “Arnault non ha nessuna intenzione di prendere il Milan e al momento non ci sono discorsi aperti. C’è stato un tentativo di Friedkin, ma davanti alla richiesta di un miliardo di euro è scappato come un treno. Finché non si libera del fondo Elliott, il Milan non potrà tornare grande”.

