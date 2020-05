Bucchioni conferma: “Milan su Milenkovic, possibile scambio con Paquetà”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, tramite TMW, ha confermato l’interesse del Milan per Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, sottolineando come sia concreta l’ipotesi di uno scambio con Lucas Paquetà: “Pare che a Rangnick sia stato affidato un budget da un centinaio di milioni, non si è capito se reali o se in parte derivanti dalla cessione di Donnarumma, che è sempre nell’aria nonostante la sua voglia di rinnovo. Il mercato rossonero sarà giovane, infatti piace gente come Boga del Sassuolo e Milenkovic della Fiorentina. Per quest’ultimo potrebbe essere inserito nell’affare Paquetà, ma per entrare in queste dinamiche ci sarà parecchio da aspettare, considerando la ripresa del campionato e il mercato posticipato verosimilmente a settembre”.

