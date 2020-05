Brovarone: “Paquetà, Krunic, Kjaer: il Milan ha tanti ottimi giocatori che fanno gola sul mercato”

MILANO – Bernardo Brovarone, intermediario di calciomercato, è stato intervistato da ‘Italia 7’ per fare il punto sul possibile scambio Paquetà-Milenkovic fra Milan e Fiorentina: “Al Milan ci sono diversi giocatori interessanti, magari anche un po’ sottovalutati. Paquetà è un’occasione interessante per la Viola. Ma a me ad esempio non dispiace neanche Krunic, così come Kjaer. Sarebbero operazioni intelligenti, Kjaer per me è un ottimo difensore con grande esperienza”.

