Brocchi: “Vi dico perché il Milan di Ancelotti ha vinto tutto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore rossonero, oggi sulla panchina del Monza, ha parlato del Milan guidato da Carlo Ancelotti, in cui ha giocato e vinto praticamente tutto: “Non è un caso che molti di quel gruppo, guidato perfettamente da Carlo, si siano tolti soddisfazioni importanti anche dopo il ritiro. Per raggiungere grandi traguardi è fondamentale che ci sia una società solida, ma anche la capacità di scegliere giocatori con dei valori. Tutto ciò era presente in quel Milan. In quegli anni il club ha vinto tutto perché molti di noi erano calciatori di alto livello, con grandi valori, così come ovviamente i dirigenti. Eravamo un gruppo fantastico e oggi la maggior parte di quel gruppo lavora ancora nel calcio con successo”.

