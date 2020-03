Brocchi: “Spero che tutti rispettino le regole. Ecco come occupo le giornate”

MILANO – Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, oggi sulla panchina del Monza, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiale della società brianzola: “Sto vivendo questo periodo come tutti gli italiani che hanno voglia e volontà di uscire il prima possibile da questa situazione. La speranza è che tutti, come stiamo facendo io e tante altre persone, rimangano in casa e cerchiano di rispettare le indicazioni date dalle autorità. Come passo le giornate? Cerco di tenere impegnata la testa riguardando le partite e gli allenamenti della mia squadra, cercando di tirare fuori degli spunti per potermi migliorare. Cerco di studiare anche altri allenatori. Occupo così la mia giornata, lavorando e giocando con i miei figli”.

