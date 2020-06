Brocchi: “Milan, riparti da Maldini: perderlo sarebbe un grande errore”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Christian Brocchi ha parlato anche della situazione del Milan: “Purtroppo ultimante si è perso un po’ di tempo, si è cercata qualche scorciatoia per ottenere qualche risultato in più che non è arrivato. Il Milan dalla fine dell’era Berlusconi si doveva rifondare, magari soffrendo per qualche stagione e ripartire inserendo giocatori di qualità anno per anno. Invece si sono cambiati tanti giocatori e allenatori, oltre che dirigenti. Molta confusione, ma ora spero che si possa continuare con Maldini, uno che conosce il Milan meglio di tutti. Paolo non va perso, perché il Milan ha costruito le sue vittorie con giocatori come lui. Si deve costruire una squadra con uno zoccolo duro, inserendo ogni anno un paio di elementi di qualità”.

