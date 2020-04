Brocchi: “Milan, guarda il Monza: servono programmazione e serietà”

MILANO – In un’intervista rilasciata a Mauro Suma su Instagram, Christian Brocchi è tornato a parlare della sua esperienza da calciatore del Milan: “In rossonero ho giocato con dei top player che avevano qualità tecniche nettamente superiori alle mie. Quando costruisci una squadra devi assemblarla in modo completo. Io son sempre stato un primo o un secondo cambio, ma avevo davanti dei mostri sacri come Gattuso, Pirlo e Seedorf. Non devi nemmeno vergognarti di essere il primo cambio di giocatori così. Ho sempre dato il massimo e quando venivo chiamato in causa cercavo di dare sempre il mio contributo. Ci son stati anni in cui ho fatto meno bene o in cui ho fatto errori, ma anche i top player ne fanno. A volte Ancelotti mi ha fatto anche giocare al posto di Pirlo ed era una grande soddisfazione, perché voleva dire che si fidava molto di me”.

SUL MILAN ATTUALE – “Spero che succeda quello che sta succedendo nel mio club (il Monza, ndr): programmazione, persone serie che abbiano voglia di arrivare ad un obiettivo dichiarandolo e facendo di tutto per raggiungerlo. Spero che possano arrivare ad un punto in cui riescano a fare le cose per bene. Con tutti gli allenatori che son passati in questi anni al Milan, probabilmente non è solo un problema di guida tecnica”.

