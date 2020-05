Brocchi: “Milan, dopo l’epopea di Berlusconi era normale vivere anni difficili”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Marca’, Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore rossonero, oggi tecnico del Monza, si è espresso sulle grandi difficoltà riscontrate dal Milan negli ultimi anni: “Dopo l’era di Berlusconi e Galliani, che hanno creato una società modello, era normale fare fatica perché non c’era più la forza economica di prima. Bisognava rifondare una squadra che aveva perso tanti campioni. Quando rifondi una squadra abituata a vincere la Champions League, ti trovi ad affrontare delle situazioni molto complicate. La mia speranza è che il Milan possa tornare a alti livelli entro qualche anno”.

