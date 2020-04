Briasco: “Felice per l’interesse del Milan, giocare con Ibra sarebbe bellissimo”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Olé’, Norberto Briasco, attaccante classe ’96 dell’Huracan e seguito dal Milan in chiave mercato, ha manifestato tutto il suo entusiasmo davanti alla possibilità di diventare un giocatore rossonero: “In molti mi stanno scrivendo per sapere cosa farò, ma al momento non so ancora niente. Resto calmo e vedo cosa succede. Da ragazzino seguivo il Milan, con tutti quei mostri sacri che ci giocavano come Ronaldinho, Seedorf, Pirlo, Kakà e tanti altri. Come ho detto mantengo la calma, sono felice all’Huracan, ma sono anche entusiasta dell’interesse di un club così importante. Se mi immagino di giocare con qualche giocatore del Milan? Sì, con Ibrahimovic: sarebbe bellissimo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...