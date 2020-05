Brescianini: “Il Milan è la mia seconda famiglia, sogno di vincere il derby”

MILANO – Attraverso il profilo Instagram del club rossonero, Marco Brescianini, capitano del Milan Primavera, ha espresso la sua emozione per le costanti convocazioni ottenute in Prima Squadra: “E’ un onore essere aggregato per il secondo anno alla Prima Squadra. I ritmi molto elevati richiedono una concentrazione massima e costante. Il Milan è la mia squadra del cuore e la mia seconda famiglia. Il calcio è la mia vita: mi piacerebbe vincere un derby da protagonista”.

