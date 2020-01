Brescia-Milan: Ci pensa ancora Rebic, ma che fatica!

ULTIME NOTIZIE BRESCIA-MILAN

MILANO – Il Brescia gioca una partita senza paura, alla pari con il Milan e nella seconda frazione di gioco diventa padrone del gioco. A entrambe le squadre vengono annullati due goal, giustamente, per fuorigioco.

Nel primo tempo il Milan protesta per un rigore, ma l’arbitro sembra aver preso la decisione corretta, non concedendo il penalty ai rossoneri. Tra le fila del Diavolo, dopo Donnarumma, il migliore in campo è stato Bennacer. L’algerino è in continua crescita, ha beneficiato del cambio di modulo voluto da Stefano Pioli. Il club meneghino soffre soprattutto perchè Ibrahimovic è poco coinvolto dai compagni di squadra, lo svedese sbaglia un goal clamoroso tutto solo davanti a Joronen, al 39′, quando incrocia “a botta sicura” su imbeccata di Hernandez, palla fuori di un soffio. Poi sale in cattedra Gigio. Il portiere del Milan, blinda il risultato, vince il confronto con Torregrossa prima e Tonali poi. Al 71′ Rebic trova il goal del vantaggio rossonero, forse nel momento più complicato per la squadra di Pioli. Il croato è ancora una volta risolutivo, dopo il match con l’Udinese. Brescia-Milan è un passo indietro, dal punto di vista del gioco, per il Diavolo rispetto alle ultime 3 partite, disputate dai rossoneri. Il club meneghino però colleziona la quarta vittoria di fila, tra campionato e Coppa Italia, ed è questo l’importante: portare a casa il risultato, anche con fatica.

La vera nota positiva è sicuramente la voglia che i calciatori hanno messo in campo, fino al 93′ la squadra di Pioli ha provato anche a segnare la possibile rete del doppio vantaggio, segno di un gruppo che non vuole accontentarsi, nonostante le difficoltà.