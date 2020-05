Brescia, Gastaldello: “Contrario alla ripresa, sono disposto a retrocedere”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Anch’io Sport, Daniele Gastaldello, difensore e capitano del Brescia, si è detto totalmente contrario alla ripresa del campionato: “Per me bisogna fermarsi. I verdetti? Se noi siamo ultimi in classifica è giusto che retrocediamo. Il calcio deve ritornare ad essere una passione per tutti. Io in questo momento sto vedendo che dai giocatori la passione sta passando, visto che ci sono altri interessi in ballo”.

