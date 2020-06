Brescia, Cellino: “Tonali vuole restare in Italia, noi lo asseconderemo”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Gr Parlamento, Massimo Cellino, presidente del Brescia, è tornato a parlare di Sandro Tonali, oggetto dei desideri di moltissime squadre: “Le valutazioni le fa il mercato, fino a questo momento c’è stato solo qualche sondaggio, nulla più. Adesso è complicato parlarne, dopo tutto quello che è accaduto con l’emergenza Coronavirus e con un campionato da concludere. Sia Juventus che Inter me l’hanno chiesto, ma non sono le uniche. Tonali vuole restare in Italia e noi lo asseconderemo, questo è sicuro. Contropartite? Non mi piacciono gli scambi e non stiamo qui a chiedere l’elemosina”.

