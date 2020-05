Brehme: “Milan, Rangnick è l’uomo giusto. Ma c’è un ostacolo…”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Andreas Brehme, ex calciatore tedesco. ha parlato del probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: “Penso che sarebbe l’uomo giusto per la ricostruzione. Ha sempre fatto bene in realtà del genere. Con l’Hoffenheim, con le squadre della Red Bull, è sempre riuscito a dare il meglio. Sa far giocare bene i suoi calciatori, ha molte idee tattiche, è sempre capace di sorprendere. Sarà importantissimo il suo ruolo: deve poter scegliere. Anche come allenatore è stato bravissimo. Però c’è un ostacolo: la lingua. Sul campo non puoi arrangiarti in qualche maniera, devi saperla maneggiare bene, ne hai bisogno. Io ne so qualcosa. Devi saper dialogare con i giocatori in maniera efficace. Gli ordini in partita devono essere immediati, comprensibili. Una squadra deve sempre sapere cosa fare”.

