Branchini: “Mercato? Trattative avanzate per giocatori con clausole sopra i 100 milioni”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Giovanni Branchini, agente di moltissimi calciatori, ha parlato delle conseguenze che l’emergenza Coronavirus potrebbe avere sulle operazioni di calciomercato: “Il contraccolpo ci sarà inevitabile e si presenteranno problematiche di bilancio. Questa stagione si accavallerà con la prossima e cambieranno anche le date del mercato. Di solito si parla di finestre troppo lunghe, ma in questo caso penso che sia un atto dovuto. Nessuno svenderà in un momento come questo. Sono comunque a conoscenza di giocatori che hanno clausole da oltre 100 milioni di euro e su cui ci sono trattative già avanzate”.

