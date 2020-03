MILANO – Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di “TMW Radio“. Ecco cosa ha detto su l’A.d. dei rossoneri: “A Gazidis chiederei come mai ha preso a fare mercato due persone che non avevano esperienza di quel ruolo come Boban e Maldini. Un conto è essere stato un grande calciatore, un conto è fare il dirigente“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live