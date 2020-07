Braida: “Nessun contatto col Milan per un ritorno. Messi? Non andrà mai all’Inter”

MILANO – Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, è stato intervistato dai microfoni di Rete 8 Sport e ha commentato la conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: “Per me Rangnick era un rischio, mentre Pioli in questo momento rappresenta una certezza. Il calcio è fatto di risultati e adesso per il Milan stanno arrivando. Cambiare allenatore dopo queste partite sarebbe stata una cosa negativa. Pioli si è meritato la conferma sul campo, con risultati e prestazioni. Ibra? E’ un campione enorme, è alla soglia dei quarant’anni ma nonostante questo è un fuoriclasse assoluto. Un attaccante così forte è davvero difficile da trovare, quindi spero che venga confermato anche lui”.

SUL POSSIBILE RITORNO AL MILAN: “Non amo vivere nel passato, mi piacerebbe per il futuro essere utile a qualche società, con la mia esperienza e la mia storia. Sono proiettato nel futuro, se ci sarà qualche opportunità interessante ben venga. Spesso si parla di giovani e meno giovani, ma essere giovane non significa essere necessariamente più bravo. Io sono meno giovane ma credo di avere ancora delle qualità. Se il Milan mi ha chiamato? No, non ho avuto alcun contatto col club rossonero”.

SULLE VOCI MESSI-INTER: “Secondo me Messi non andrà mai all’Inter. Leo ha tantissimi amici a Barcellona, è praticamente casa sua e so che lì sta benissimo. A Barcellona è trattato come un dio. Ho vissuto e lavorato lì: so quanto la città e il club siano legati a Messi e viceversa. Il Barça non si priverà di Messi e credo che una volta terminata la carriera da calciatore possa rimanere lì da dirigente. Penso quindi che per l’Inter sia una trattativa impossibile”.

