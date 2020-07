Braida: “Milan, tieniti stretto Pioli. Rangnick? E’ un rischio…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, durante la trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato di Stefano Pioli: “Sta facendo davvero benissimo. Rangnick? Prendere un allenatore straniero che non conosce il calcio italiano, nonostante abbia fatto un buon lavoro in Germania, può essere un rischio. Si sta già muovendo, so che è spesso in giro a vedere partite. In tutto questo però terrei Pioli, che conosce molto bene il nostro calcio. Dopo un primo periodo complesso ha iniziato a fare grandi cose, quindi confermerei Pioli in panchina. Una convivenza con Rangnick? Questa è una domanda difficile. Io non lo farei, mi terrei Pioli senza mettere i due in contrapposizione; se le cose andassero male poi pagherebbe solo l’allenatore”.

