Braida: “Attualmente non ci sono ragioni per tornare al Milan”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha spento le voci sul suo presunto ritorno al Milan: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle, non puoi cambiare sempre. Nel calcio ci sta sfiorare e non centrare gli obiettivi, bisogna avere coraggio. Se non si progetta presto, è un continuo ripartire e non si arriva mai a nulla: c’è bisogno di un’idea da portare avanti. La società è fondamentale, se comincia a dubitare, si amplificano le incognite e non si raggiungono risultati importanti”.

SUL RITORNO – “Non mi piace parlare del passato, ma il Milan è sempre il Milan. Ho letto sui giornali di un mio presunto ritorno, ma al momento non ci sono ragioni verosimili affinché io possa tornare nel club rossonero”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live