Braglia: “Milan, credo sia vicino il cambio di proprietà”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia, ex estremo difensore rossonero, si è espresso sul rinnovo contrattuale di Stefano Pioli: “E’ corretta la presa di posizione della società, son contento che Gazidis abbia ragionato. Distruggere quello che ha fatto Pioli sarebbe stato deleterio per tutti. La continuità è una grande dote. Non dimentichiamoci inoltre che Ibra è arrivato e ha trasformato la squadra. Bisogna vedere se riusciranno a sostituire lo svedese qualora non rinnovasse. Una squadra così giovane ne ha bisogno, serve qualcuno che riesca a trascinare i ragazzi a livello caratteriale. Tuttavia vedo un cambio societario neanche tanto lontano. Elliott non vuole investire e medio-lungo termine. Tutto questo può far pensare ad un imminente cambio al vertice”.

