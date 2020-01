Borini ancora escluso dai convocati: presto la cessione

MILANO – Leggendo i convocati di Mister Pioli per la sfida di domani tra Milan e Sampdoria salta ancora all’occhio l’assenza di Fabio Borini. L’ex giocatore di Roma e Parma è stato lasciato nuovamente a casa in modo da preservarlo da possibili infortuni che rischierebbero di far saltare ogni possibile cessione. Sull’esterno, da un paio di settimane a questa parte, ci sono Fiorentina, Sampdoria e Genoa con quest’ultimo in vantaggio sulle altre pretendenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live