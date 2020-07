Borghi su Calhanoglu: “La sua miglior stagione, ma ha sempre avuto queste qualità”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato di Hakan Calhanoglu: “E’ indubbiamente la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia. Insisto sulla mia visione verso Calhanoglu, è sempre stato un calciatore con questo tipo di potenziale e queste qualità. Lo ricordo al Bayern Leverkusen, mi rubava parecchio l’occhio, poi evidentemente ha avuto un po’ di ritrosia caratteriale nel momento in cui si è ritrovato in Italia, non ha mai trovato neanche le condizioni perfette per esprimere il proprio gioco. Ora Calhanoglu, grazie al sistema di gioco di Pioli e al nuovo ruolo che ricopre, riesce ad incidere in tutte le partite”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una grossa novità per il mercato rossonero. Svolta improvvisa per il colpo da 30 milioni: ecco l’idea a sorpresa che può sbloccare la trattativa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

