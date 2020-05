Borghi: “Milan, Kessié fondamentale. Ma potrebbe partire…”

MILANO – Tramite il proprio canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato del centrocampista rossonero Franck Kessié: “E’ una figura discussa, incostante, presenta pregi e difetti, ma in questo Milan è un giocatore irrinunciabile. E’ quello che ha chili, centimetri, è l’unico ad avere un certo tipo di caratteristiche, indispensabili per una squadra che ha bisogno di struttura. Poi vedremo cosa succederà sul mercato, è un giocatore potenzialmente in uscita, ma in questo momento Kessié rimane irrinunciabile per il Milan”.

