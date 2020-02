MILANO – Durante la sua intervista a JuveTv l’ex Capitano del Milan Leonardo Bonucci ha ricordato così la sua avventura in rossonero: “A me piace leggere i commenti che mi scrivono. Seguo tutti social, l’ho fatto anche nell’anno del passaggio al Milan. Le scelte portano a delle conseguenze. Non mi sono mai tirato indietro a confronti. In quell’anno sono migliorato come uomo e ho capito che la Juventus è unica“.