Bonaventura, futuro tutto da scrivere: il Toro prova ad accelerare, ma quanta concorrenza…

MILANO – Dopo sei anni sta per concludersi l’esperienza di Giacomo Bonaventura all’ombra del Duomo. Il 31 agosto scadrà il contratto col Milan e non ci sarà rinnovo: il centrocampista classe ’89 si svincolerà e sarà quindi libero di unirsi ad un’altra squadra a parametro zero. Il club maggiormente interessato è il Torino, che ormai da mesi ha iniziato il proprio corteggiamento. Tuttavia, Jack sta valutando anche altre ipotesi: la possibilità di ingaggiarlo senza pagare il cartellino alletta diverse società e le richieste infatti non mancano. Sulla lista delle pretendenti ci sono anche Atalanta, Lazio e Benevento.

