MILANO – Alessandro Bonan, dallo studio di Sky Sport, è ritornato sul rigore assegnato alla viola per il fallo di Romagnoli su Cutrone durante Fiorentina-Milan. Ecco le sue parole: “L’episodio nel finale che ha portato il rigore alla Fiorentina su Cutrone che ha portato alle proteste di Maldini, Pioli e dei milanisti, questo non è assolutamente penalty, l’arbitro non è andato a rivederlo al Var“.