Bologna, ufficiale il rinnovo di Mihajlovic

MILANO – L’ex tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic, oggi sulla panchina del Bologna, ha firmato un rinnovo contrattuale con la società emiliana per altri tre anni. A renderlo noto è proprio il club rossoblu tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023“.

