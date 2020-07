Bologna, Mihajlovic: “Col Milan a viso aperto, non abbiamo nulla da perdere”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È una partita per la quale abbiamo poco tempo per prepararci, ma come noi anche i nostri avversari. Sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo lì per giocare la nostra partita senza timore. Il Milan sta bene e sta facendo prestazioni importanti, ma anche noi siamo in forma e abbiamo entusiasmo. Domani non abbiamo nulla da perdere, quindi dobbiamo giocare a viso aperto”.

