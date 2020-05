Bologna, Di Vaio snobba Ibra: “Non mi è parso molto in forma…”

MILANO – In questi ultimi giorni si è parlato molto di un ritorno di fiamma del Bologna per Zlatan Ibrahimovic, in scadenza contrattuale col Milan a fine stagione. Tuttavia Marco Di Vaio, capo degli osservatori della società emiliana, in un’intervista ai microfoni di ‘ÈTv’ ha snobbato l’attaccante svedese: “Quello del mercato al momento è un tema lontano dai nostri pensieri e del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibrahimovic? Non l’ho visto molto in forma ultimamente, inoltre c’è anche l’aspetto economico da considerare…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live