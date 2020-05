Bologna, Bigon: “Non credo ci possa essere una trattativa con Ibra”

MILANO – Dopo le parole rilasciate da Sinisa Mihajlovic su Zlatan Ibrahimovic, tra i tifosi del Bologna si è riaccesa la speranza di vedere l’attaccante svedese in maglia rossoblu. Tuttavia, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Bigon, direttore sportivo della società emiliana, ha smentito ogni trattativa con l’attuale centravanti rossonero: “Mister Mihajlovic ha un rapporto molto forte con lui. Al momento però non c’è alcuna trattativa. Se potrà esserci più avanti? Non lo so, ma sinceramente non credo…”.

