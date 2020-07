Bologna, Bigon: “Dobbiamo continuare a crescere. Ibra…”

MILANO – Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di DAZN rispondendo anche ad una domanda su Ibrahimovic: “Siamo una squadra giovane, che ha iniziato da poco a viaggiare ad un certo ritmo con risultati molto importanti. Dobbiamo continuare a crescere, abbiamo tanti ragazzi che hanno bisogno tempo e vanno aspettati. Cercheremo di migliorare ulteriormente questa squadra nel prossimo mercato. Ibra? Non credo sia possibile invitarlo ad un caffè, perché credo che dovrebbe essere lui ad invitare me e non credo sia fattibile (ride, ndr)”.

