Bolaño: “Milan, prendi Nicolas Benedetti…”

MILANO – L’ex centrocampista Jorge Eladio Bolaño, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Parma e Lecce, ha parlato a ‘Radio Musica Television’ di Nicolas Benedetti, giovane talento colombiano: “È un ragazzo che ha tutte le capacità per trasferirsi in Italia. Parliamo di un giocatore completo e tra le squadre di Serie A lo vedrei bene nel Milan: potrebbe essere un trascinatore visto che ai rossoneri manca un po’ di qualità a centrocampo”.

