Boga, Carnevali allontana il Milan: “Non è in vendita”

MILANO – Jeremie Boga è uno degli obiettivi di mercato per il Milan. Dopo la decisione da parte del Chelsea di non esercitare il diritto di riacquisto, l’esterno offensivo classe 1997 resterà al Sassuolo che, tuttavia, non ha intenzione di privarsene nella prossima sessione trasferimenti. E’ quanto ribadito direttamente dall’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1.

LE SUE PAROLE – “La nostra volontà è quella di tenere Jeremie. Il nostro è un progetto di crescita e, nel limite del possibile, puntiamo a tenere tutti i giocatori più importanti, anche facendo dei sacrifici. Quando è arrivato da noi lo conoscevano in pochi. Bisogna riconoscere la bravura del nostro scouting e dell’allenatore. Oggi Boga ha numerose richieste, da società italiane ed estere, ma noi vogliamo tenerlo“.

