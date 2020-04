Boateng: “Milan, tieni Ibra!”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Kevin Prince Boateng, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Per me era facile giocare con lui, ho capito subito che tipo di giocatore fosse. Per altri forse era più difficile perché chiedeva tanto ai compagni. Lui criticava tutti, però ti faceva imparare moltissime cose. Ad El Shaarawy ad esempio ha insegnato a piazzare la palla. Il Milan deve tenere Zlatan. La sua presenza in campo è un contributo enorme per tutta la squadra”.

