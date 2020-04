Bjorklund: “In tanti sognano Ibra all’Hammarby, ma dipende da lui”

MILANO – In questi giorni Zlatan Ibrahimovic si trova in Svezia e si sta allenando con l’Hammarby, società di cui è diventato co-proprietario recentemente. In Svezia, infatti, le misure di contenimento del Covid sono meno rigide rispetto all’Italia, ed è consentito ai giocatori delle squadre di allenarsi nei propri centri sportivi, anche in gruppo. Nelle ultime settimane è emersa anche l’ipotesi che Ibra concluda la sua carriera proprio all’Hammarby. A fine stagione infatti l’attaccante svedese non rinnoverà il contratto col Milan e, ad oggi, le opzioni per il suo futuro sembrano essere due: ritiro oppure fine della carriera in patria. Ai microfoni di DAZN, ha parlato di quest’ultima possibilità Joachim Bjorklund, vice-allenatore dell’Hammarby.

LE SUE PAROLE – “Zlatan potrebbe fare di tutto, ma non credo sia un’opzione al momento. So che ci sono molte persone che tifano per l’Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine spetta solamente a lui. Se volesse concludere la carriera qui da noi, sarebbe ovviamente il benvenuto”.

