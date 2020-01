Bjelanovic: “Il Milan rischia di mangiarsi le mani per Olmo. Rebic? Dopo i gol…”

MILANO – L’ex direttore sportivo Sasa Bjelanovic è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma radiofonico “Stadio Aperto”. Tra i vari argomenti affrontati dall’ex Hajduk Spalato anche il mancato arrivo di Olmo al Milan e il Rebic. Ecco le sue parole.

Il probabile mancato colpo Dani Olmo da parte del Milan sarà un rimpianto per i rossoneri? – “Qui in Croazia lo danno quasi per fatto al RB Lipsia, società che negli ultimi anni sta lavorando benissimo sulla valorizzazione dei giovani talenti. Sarà una grande occasione per lui per dimostrare il suo grande talento e il Milan rischia di mangiarsi le mani”.

La doppietta di Rebic può segnare il rilancio del croato? – “Si, i due goal contro l’Udinese può segnare un nuovo punto di partenza per lui, soprattutto in ottica europeo. Ero allo stadio, è entrato tra lo scetticismo dei tifosi per poi uscire dal campo da eroe. Spero che continui a fare bene e magari ripetere le prestazioni del mondiale russo con la maglia della Croazia”.